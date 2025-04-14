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Умяров из «Спартака» входит в топ лучших по отборам и перехватам после рестарта РПЛ — Opta

Умяров из «Спартака» входит в топ лучших по отборам и перехватам после рестарта РПЛ — Opta
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров является одним из лидеров среди игроков Российской Премьер-Лиги по двум статистическим показателям. Как сообщает Opta Sports, хавбек красно-белых стал лучшим игроком лиги по отборам в весенней части сезона и одним из лучших — по перехватам.

По данным источника, на счету Умярова 22 отбора в матчах РПЛ в 2025 году, что является лучшим показателем среди всех игроков турнира. По количеству перехватов опорный полузащитник располагается на пятом месте индивидуального рейтинга с 13 успешными попытками.

Лучшие футболисты по количеству отборов в 2025 году в РПЛ:

1. Наиль Умяров («Спартак») — 22
2. Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 21
3. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 20
4. Алексей Сутормин («Ростов») — 19

Лучшие футболисты по количеству перехватов в 2025 году в РПЛ:

1. Никита Глушков («Динамо» Махачкала) — 18
2. Кайо («Краснодар») — 17
3. Илья Вахания («Ростов») — 15
4. Виктор Мелёхин («Ростов») — 14
5. Наиль Умяров («Спартак») — 13.

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