Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Зенита» Энрике: нам нужно всегда играть так, как с «Краснодаром»

Вингер «Зенита» Энрике: нам нужно всегда играть так, как с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Правый вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о разгромной победе над «Краснодаром» (4:1) в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Игра была очень трудной, но команда вышла на поле максимально сосредоточенной. Поэтому мы и одержали победу. Приятно, что мой гол помог команде победить. В каждой встрече мы выходим, чтобы сражаться и побеждать. Нам всегда нужно выступать именно так, как это случилось в матче с «Краснодаром», — приводит слова Энрике Metaratings.

После 24 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 20 апреля, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Банк «Зенит» потребовал взыскать с Александра Кержакова Audi через суд — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android