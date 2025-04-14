Вингер «Зенита» Энрике: нам нужно всегда играть так, как с «Краснодаром»

Правый вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о разгромной победе над «Краснодаром» (4:1) в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
«Игра была очень трудной, но команда вышла на поле максимально сосредоточенной. Поэтому мы и одержали победу. Приятно, что мой гол помог команде победить. В каждой встрече мы выходим, чтобы сражаться и побеждать. Нам всегда нужно выступать именно так, как это случилось в матче с «Краснодаром», — приводит слова Энрике Metaratings.
После 24 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 20 апреля, начало — в 16:30 мск.
- 14 апреля 2025
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