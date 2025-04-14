Данни обратился к болельщикам «Зенита» перед Матчем легенд

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Данни записал видео с обращением к болельщикам санкт-петербургского клуба. Ранее стало известно, что португалец получил предложение от руководства сине-бело-голубых принять участие в Матче легенд, приуроченном к 100-летию клуба.

«Привет, болельщики «Зенита»! Это Данни. Поздравляю вас и «Зенит» со 100-летием клуба! Мы с вами пережили много классных моментов и скоро увидимся снова — 25 мая на Матче легенд. До встречи в Петербурге! Пока!» — сказал Данни в видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

Матч легенд санкт-петербургского «Зенита» состоится 25 мая и будет приурочен к юбилею клуба. Участие в нём, помимо Данни, примет ряд бывших футболистов сине-бело-голубых.