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Тренер «Реала» Анчелотти эмоционально готовит игроков на матч с «Арсеналом» — источник

Тренер «Реала» Анчелотти эмоционально готовит игроков на матч с «Арсеналом» — источник
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти эмоционально настраивает своих футболистов на ответный матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает COPE. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба. В составе «канониров» голами отметились Деклан Райс (дубль) и Микель Мерино.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, сегодня, 14 апреля, итальянский специалист особенно энергично настраивал игроков и даже повышал на них голос.

Самым титулованным клубом в Лиге чемпионов является «Реал», побеждавший в турнире 15 раз.

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