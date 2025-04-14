Тренер «Реала» Анчелотти эмоционально готовит игроков на матч с «Арсеналом» — источник

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти эмоционально настраивает своих футболистов на ответный матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает COPE. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба. В составе «канониров» голами отметились Деклан Райс (дубль) и Микель Мерино.

По информации источника, сегодня, 14 апреля, итальянский специалист особенно энергично настраивал игроков и даже повышал на них голос.

Самым титулованным клубом в Лиге чемпионов является «Реал», побеждавший в турнире 15 раз.