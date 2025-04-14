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«Клоун». Бубнов ответил Пальцеву, который передал ему привет после матча со «Спартаком»

«Клоун». Бубнов ответил Пальцеву, который передал ему привет после матча со «Спартаком»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в видеозвонке устроил перепалку с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым. Напомним, после победы над московским «Спартаком» (2:1) в Москве в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 Пальцев передал привет Бубнову, который «похоронил «Динамо» Мх до игры и сказал, что у команды нет шансов».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Я тебя мотивировал, да?! А чего без моей мотивации раньше ты не мог выиграть, что ли?! Теперь я тебя буду мочить каждую игру, чтобы у тебя мотивация была! И ты будешь выигрывать? Крути-крути, клоун! Чё ты здесь цирк устраиваешь?!» — сказал Бубнов Пальцеву в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.

19 апреля махачкалинское «Динамо» сыграет с «Оренбургом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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