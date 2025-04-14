Моуринью провёл тренировку «Фенербахче» с щенком Сент-Максимена

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью отвлёкся от тренировки команды из-за щенка. С собакой на базу клуба приехал арендованный у «Аль-Ахли» французский вингер Аллан Сент-Максимен. Португальский специалист провёл с щенком беговую тренировку, а также упражнения с мячом. Внимание питомцу также уделили футболисты стамбульского клуба.

Жозе Моуринью возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Под его управлением команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 71 очком в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет три очка.

Напомним, ранее у Моуринью случился конфликт с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком. Португалец схватил коллегу за нос после поражения со счётом 1:2 в четвертьфинале Кубка Турции.