Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью провёл тренировку «Фенербахче» с щенком Сент-Максимена

Моуринью провёл тренировку «Фенербахче» с щенком Сент-Максимена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью отвлёкся от тренировки команды из-за щенка. С собакой на базу клуба приехал арендованный у «Аль-Ахли» французский вингер Аллан Сент-Максимен. Португальский специалист провёл с щенком беговую тренировку, а также упражнения с мячом. Внимание питомцу также уделили футболисты стамбульского клуба.

Жозе Моуринью возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Под его управлением команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 71 очком в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет три очка.

Напомним, ранее у Моуринью случился конфликт с главным тренером «Галатасарая» Оканом Буруком. Португалец схватил коллегу за нос после поражения со счётом 1:2 в четвертьфинале Кубка Турции.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android