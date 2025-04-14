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На тренировке «Реала» произошла стычка между Рюдигером и Беллингемом — источник

На тренировке «Реала» произошла стычка между Рюдигером и Беллингемом — источник
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На тренировке мадридского «Реала» едва не случилась драка между защитником Антонио Рюдигером и полузащитником Джудом Беллингемом. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, в пятницу, 14 апреля, произошёл конфликт между Рюдигером и Беллингемом. Один из футболистов во время двусторонки сделал слишком жёсткий подкат, что не понравилось его партнёру по команде. Сообщается, что Антонио и Джуд были очень разгневаны и едва не подрались, другим игрокам «сливочных» пришлось разнимать их. В конечном итоге Рюдигер и Беллингем пожали друг другу руки.

В среду, 16 апреля, «Реал» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба.

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