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Борнмут — Фулхэм, результат матча 14 апреля 2025, счёт 1:0, АПЛ 2024-2025

«Борнмут» победил «Фулхэм» в заключительном матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Семеньо – 1'    

«Борнмут» открыл счёт уже на первой минуте игры. Отличился ганский вингер Антуан Семеньо. Гол 25-летнего футболиста так и остался единственным в матче.

Победа позволила «Борнмуту» довести количество набранных в сезоне очков до 48 и сравняться по этому показателю с «Фулхэмом» и «Брайтоном». По итогам 32 туров «Борнмут» занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место, а «Фулхэм» — девятое.

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