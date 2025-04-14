«Борнмут» победил «Фулхэм» в заключительном матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

«Борнмут» открыл счёт уже на первой минуте игры. Отличился ганский вингер Антуан Семеньо. Гол 25-летнего футболиста так и остался единственным в матче.

Победа позволила «Борнмуту» довести количество набранных в сезоне очков до 48 и сравняться по этому показателю с «Фулхэмом» и «Брайтоном». По итогам 32 туров «Борнмут» занимает в турнирной таблице АПЛ восьмое место, а «Фулхэм» — девятое.