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Наполи — Эмполи, результат матча 14 апреля 2025, счёт 3:0, Серия А 2024-2025

«Наполи» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 32-го тура Серии А
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Наполи» одержал победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Мактоминей – 18'     2:0 Лукаку – 56'     3:0 Мактоминей – 61'    

На 18-й минуте счёт во встрече открыл Скотт Мактоминей с передачи Ромелу Лукаку. На 56-й минуте Лукаку удвоил преимущество хозяев с передачи Матиаса Оливеры. На 61-й минуте Мактоминей с передачи Лукаку забил третий гол.

После 32 матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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