«Наполи» уверенно обыграл «Эмполи» в матче 32-го тура Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Наполи» одержал победу со счётом 3:0.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл Скотт Мактоминей с передачи Ромелу Лукаку. На 56-й минуте Лукаку удвоил преимущество хозяев с передачи Матиаса Оливеры. На 61-й минуте Мактоминей с передачи Лукаку забил третий гол.

После 32 матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.