Результаты матчей чемпионата Италии 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, состоялся один матч 32-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результат матча чемпионата Италии 14 апреля:

«Наполи» — «Эмполи» — 3:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 71 очко за 32 матча. На второй строчке располагается «Наполи», у которого 68 очков после аналогичного количества встреч. Третье место занимает «Аталанта», набравшая 61 очко. В зоне вылета находятся «Монца» (15 очков), «Эмполи» (24) и «Венеция» (24). Напомним, действующим победителем турнира является «Интер».