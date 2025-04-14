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Атлетико Мадрид — Вальядолид, результат матча 31-го тура Ла Лиги, счёт 4:2, 14 апреля 2025 года

Дубль Альвареса помог «Атлетико» одержать волевую победу над «Вальядолидом» в Ла Лиге
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Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 4:2.

Испания — Примера . 31-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Силла – 21'     1:1 Альварес – 25'     2:1 Симеоне – 27'     2:2 Санчес – 56'     3:2 Альварес – 72'     4:2 Сёрлот – 79'    

На 21-й минуте нападающий «Вальядолида» Мамаду Силла открыл счёт. Ответный мяч «Атлетико» на 25-й минуте забил форвард Хулиан Альварес, реализовав пенальти. На 27-й минуте нападающий Джулиано Симеоне вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте защитник Хави Санчес сравнял счёт. На 71-й минуте Альварес с пенальти оформил дубль во встрече. Окончательный результат в игре на 79-й минуте установил форвард Александр Сёрлот — 4:2.

После 31 сыгранного матча «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков. В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом» (19 апреля), а «Вальядолид» — с «Осасуной» (20 апреля).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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