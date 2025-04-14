Дубль Альвареса помог «Атлетико» одержать волевую победу над «Вальядолидом» в Ла Лиге

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Вальядолид». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 4:2.

На 21-й минуте нападающий «Вальядолида» Мамаду Силла открыл счёт. Ответный мяч «Атлетико» на 25-й минуте забил форвард Хулиан Альварес, реализовав пенальти. На 27-й минуте нападающий Джулиано Симеоне вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте защитник Хави Санчес сравнял счёт. На 71-й минуте Альварес с пенальти оформил дубль во встрече. Окончательный результат в игре на 79-й минуте установил форвард Александр Сёрлот — 4:2.

После 31 сыгранного матча «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков. В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Лас-Пальмасом» (19 апреля), а «Вальядолид» — с «Осасуной» (20 апреля).