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В «Роторе» высказались о смерти 16-летнего воспитанника клуба Максима Семёнова

В «Роторе» высказались о смерти 16-летнего воспитанника клуба Максима Семёнова
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В пресс-службе волгоградского «Ротора» прокомментировали новость о смерти 16-летнего футболиста клуба Максима Семёнова. Ранее информация о трагическом событии была опубликована в социальных сетях команды.

«Большой шок для всех нас, кто знал Максима. Трагедия произошла не на футбольном поле и не на тренировке. Максим проходил углублённое медицинское обследование, каких-либо проблем со здоровьем у него не было», — приводит слова представителя «Ротора» издание «РИА Новости».

Причина смерти молодого футболиста неизвестна. Ранее пресс-служба волгоградской команды выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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