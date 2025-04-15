Воспитанник «Ротора» Семёнов умер в возрасте 16 лет

Воспитанник «Ротора» Максим Семёнов скончался в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Ротор»

«Воспитанника спортивной школы «Ротора» не стало на 17-м году жизни. От лица клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста и замечательного парня. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении клуба.

По информации СМИ, Семёнову стало резко плохо после тренировки, когда он сел дома за компьютер. Футболисту вызвали скорую, но спасти Максима не удалось. Предварительной причиной смерти называется остановка сердца.

Семёнов является воспитанником «Ротора», выступал за футзальный клуб «Родина». Недавно он дебютировал в Южной мини-футбольной лиге.