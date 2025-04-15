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Результаты матчей чемпионата Англии 14 апреля

Результаты матчей чемпионата Англии 14 апреля
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Вчера, 14 апреля, состоялся один матч 32-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результат матча чемпионата Англии 14 апреля:

«Борнмут» — «Фулхэм» — 3:0.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 76 очков за 32 матча. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 63 очка после аналогичного количества встреч. Третье место занимает «Ноттингем Форест», набравший 57 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич» (21 очко), «Лестер» (18) и «Саутгемптон» (10). Напомним, действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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