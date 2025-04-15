Результаты матчей чемпионата Испании 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, состоялся один матч 31-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результат матча чемпионата Испании 14 апреля:

«Атлетико» Мадрид — «Вальядолид» — 4:2.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», у которого 66 очков после аналогичного количества встреч. Третье место занимает «Атлетико» Мадрид, набравший 63 очка. В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас» (29 очков), «Леганес» (28) и «Вальядолид» (16). Напомним, действующим победителем турнира является «Реал».