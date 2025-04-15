Российский полузащитник клуба МЛС «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал город своей мечты.
— Где ты хочешь жить? Город мечты.
— Москва, — сказал Миранчук на YouTube-канале Fonbet.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.
Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»: