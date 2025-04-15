Российский полузащитник клуба МЛС «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал город своей мечты.

— Где ты хочешь жить? Город мечты.

— Москва, — сказал Миранчук на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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