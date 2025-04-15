Алексей Миранчук раскрыл свои планы на будущее

Российский полузащитник клуба МЛС «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о своих планах на будущее.

— Ты задумываешься о будущем своей карьеры?

— Конечно, я задумываюсь об этом. Я хотел бы выиграть что-нибудь здесь [в США], сто процентов.

— И потом поехать куда-то, где можешь сыграть с братом?

— Да, — сказал Миранчук на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.