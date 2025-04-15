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Карло Анчелотти близок к уходу из «Реала» — журналист Фабрицио Романо

Карло Анчелотти близок к уходу из «Реала» — журналист Фабрицио Романо
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, вероятность ухода итальянского специалиста действительно довольно велика. Отмечается, что возможное поражение мадридцев в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов может стоить Анчелотти работы.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.

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