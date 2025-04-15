Черчесов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о разгромной победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«На матче был ажиотаж, полный стадион, понимание важности игры. «Зенит» в матче с «Краснодаром» был лучше подготовлен, психологически сильнее. Они свое дело сделали, и сейчас гонка за чемпионство продолжается, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
На текущий момент «Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками. Команда уступает лидеру чемпионата «Краснодару» два очка. В рамках следующего тура «Зениту» предстоит сыграть с «Химками», а «Краснодар» встретится с «Ахматом». Встречи запланированы на 20 и 19 апреля соответственно.
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