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Журавель объяснил разгромное поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Журавель объяснил разгромное поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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Спортивный комментатор Тимур Журавель прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«С «Краснодаром» случилось то, что они захотели сыграть открыто, высоко, они не стали закрываться, как делают многие соперники на «Газпром Арене». Как только соперники закрываются, у «Зенита» проблемы в позиционной атаке. Когда нет пространства, атаковать всегда тяжело. Но «Краснодар» дал пространство, пытаясь играть в атаку. Это и сыграло с ними злую шутку. Потому что на пространстве убегать куражным футболистам «Зенита» при полных трибунах было приятно», — сказал Журавель в эфире «Матч ТВ».

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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