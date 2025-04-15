Журавель объяснил разгромное поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Спортивный комментатор Тимур Журавель прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«С «Краснодаром» случилось то, что они захотели сыграть открыто, высоко, они не стали закрываться, как делают многие соперники на «Газпром Арене». Как только соперники закрываются, у «Зенита» проблемы в позиционной атаке. Когда нет пространства, атаковать всегда тяжело. Но «Краснодар» дал пространство, пытаясь играть в атаку. Это и сыграло с ними злую шутку. Потому что на пространстве убегать куражным футболистам «Зенита» при полных трибунах было приятно», — сказал Журавель в эфире «Матч ТВ».

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.