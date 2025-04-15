Стала известна вероятная дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»

СМИ назвали вероятную дату возвращения каталонской «Барселоны» на стадион «Камп Ноу»
Как сообщает Onze Mondial, в «Барселоне» рассчитывают, что реконструкция футбольного стадиона будет окончательно завершена в сентябре.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своём активе 70 очков. «Блауграна» опережает мадридский «Реал» на четыре балла.
В следующем матче сине-гранатовые сыграют с дортмундской «Боруссией» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой каталонцев со счётом 4:0.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: