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Флик сравнил Левандовского с Роналду

Флик сравнил Левандовского с Роналду
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сравнил нападающего «блауграны» Роберта Левандовского с форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте… С одной стороны, всё сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду, у него потрясающее тело. Роберт настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – приводит слова Флика Goal.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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