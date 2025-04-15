Флик сравнил Левандовского с Роналду

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сравнил нападающего «блауграны» Роберта Левандовского с форвардом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте… С одной стороны, всё сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду, у него потрясающее тело. Роберт настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – приводит слова Флика Goal.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.