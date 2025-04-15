Лука Модрич стал совладельцем и инвестором английского клуба

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал новым миноритарным владельцем «Суонси», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Это потрясающая возможность. У «Суонси» сильная идентичность, невероятная фанатская база и стремление выступать на самом высоком уровне.

Я верю, что смогу поделиться своим опытом игры на самом высоком уровне с клубом. Моя цель – поддержать рост клуба в положительном ключе и помочь построить прекрасное будущее», – приводит слова Модрича источник.

На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в английском Чемпионшипе. Валлийская команда набрала 54 очка после 42 матчей. На первой строчке идёт «Лидс» с 88 очками.

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