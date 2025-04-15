Стал известен возможный новый клуб звезды «Реала» Винисиуса Жуниора

Клубы из Саудовской Аравии всё ещё стремятся подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2025 года, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в Х.

По данным источника, контакты между футболистом и представителями Про лиги Саудовской Аравии всё ещё остаются активным, несмотря на то, что бразильский футболист неоднократно выражал желание играть за «Реал». Утверждается, что речь идёт о возможном трансфере футболиста в «Аль-Ахли», который проявляет самый большой интерес к игроку.

Срок действующего соглашения игрока с мадридским клубом истекает летом 2027 года. В текущем сезоне у Винисиуса 19 голов + 11 ассистов в 44 матчах.

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