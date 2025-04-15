Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен возможный новый клуб звезды «Реала» Винисиуса Жуниора

Стал известен возможный новый клуб звезды «Реала» Винисиуса Жуниора
Комментарии

Клубы из Саудовской Аравии всё ещё стремятся подписать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2025 года, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в Х.

По данным источника, контакты между футболистом и представителями Про лиги Саудовской Аравии всё ещё остаются активным, несмотря на то, что бразильский футболист неоднократно выражал желание играть за «Реал». Утверждается, что речь идёт о возможном трансфере футболиста в «Аль-Ахли», который проявляет самый большой интерес к игроку.

Срок действующего соглашения игрока с мадридским клубом истекает летом 2027 года. В текущем сезоне у Винисиуса 19 голов + 11 ассистов в 44 матчах.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Винисиус всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию за рекордную сумму — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android