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В Испании назвали срок дисквалификации Килиана Мбаппе за удаление в матче с «Алавесом»

В Испании назвали срок дисквалификации Килиана Мбаппе за удаление в матче с «Алавесом»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит одну игру чемпионата Испании из-за удаления в матче 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом», завершившемся победой мадридцев со счётом 1:0, сообщает журналист COPE Исаак Футо.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

На 38-й минуте матча француз жёстко сыграл в центре поля против Антонио Бланко, попав шипами в голень соперника во время борьбы за мяч. Главный арбитр Сесар Сото Градо сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра VAR сменил её на красную.

Как сообщает источник, Мбаппе будет дисквалифицирован на одну игру — он пропустит матч 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».

Килиан в текущем сезоне забил 32 гола и отдал четыре ассиста в 47 матчах за мадридский клуб.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»

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