Килиан Мбаппе попросил руководство «Реала» подписать футболиста «Арсенала» — источник

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе попросил клуб начать переговоры о трансфере центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, сообщает Defensa Central.

По данным источника, Килиан хочет, чтобы команда попробовала подписать Салиба в летнее трансферное окно.

Сообщается, что руководство «Реала», хотя и считает Вильяма отличным вариантом, опасается, что его трансфер обойдётся слишком дорого. Рыночная стоимость француза составляет € 80 млн. Учитывая, что его контракт действует до лета 2027 года, «Арсенал» потребует за трансфер около € 100 млн.

Стратегия мадридцев заключается в том, чтобы установить доверительные отношения с представителями игрока и, возможно, подождать, пока его контракт приблизится к завершению. Это позволило бы осуществить трансфер по сниженной цене в 2026 году или даже получить игрока бесплатно в 2027 году.

В этом сезоне 24-летний француз провёл 43 матча и забил два гола.

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