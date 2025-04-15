Геннадий Орлов: слухи о премиальных «Зенита» распускают специально — хотят насолить клубу

Спортивный журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию о высоких премиальных для футболистов «Зенита» после разгромной победы над «Краснодаром» в недавнем туре РПЛ (4:1).

«Насчёт материального фактора — я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хотят насолить «Зениту» и умышленно вредят? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то. Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всё расписано: сколько получают за это и за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть первое место, и только потом будет расчёт», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее сообщалось, что каждый игрок «Зенита» после матча с «Краснодаром» может получить около 10 млн рублей.

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