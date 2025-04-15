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Геннадий Орлов: слухи о премиальных «Зенита» распускают специально — хотят насолить клубу

Геннадий Орлов: слухи о премиальных «Зенита» распускают специально — хотят насолить клубу
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Спортивный журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию о высоких премиальных для футболистов «Зенита» после разгромной победы над «Краснодаром» в недавнем туре РПЛ (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Насчёт материального фактора — я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хотят насолить «Зениту» и умышленно вредят? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то. Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всё расписано: сколько получают за это и за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть первое место, и только потом будет расчёт», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее сообщалось, что каждый игрок «Зенита» после матча с «Краснодаром» может получить около 10 млн рублей.

«Зенит» размотал «Краснодар». «Спартак» против логики. ПЛН #96

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