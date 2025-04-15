Геннадий Орлов объяснил, чего не хватает «Краснодару», чтобы стать чемпионом

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионских амбициях «Краснодара» после разгромного поражения от «Зенита» в матче РПЛ.

«В спорте в целом и футболе в частности очень важен вопрос психологии. Я был знаком с разными тренерами-победителями. Один из ярчайших примеров — Герман Семёнович Зонин, который с областной командой, ворошиловградской «Зарёй», стал чемпионом СССР. До прихода в «Зенит» Зонин выиграл с молодёжной командой Бирмы Кубок Азии — для страны это был успех необыкновенный. Про него говорили: тренер, который научил сборную есть мясо. Так-то они рисом в основном питаются. Так вот, от харизмы тренера очень многое зависит.

Или возьмите «Зенит»-1984. Весной никто в команде даже не думал о чемпионстве. Уже по ходу сезона случился знаменитый матч в Тбилиси, в котором ленинградцы выиграли, уступая 0:2. Молодой Дмитриев, выйдя на замену, забил два мяча. Я тогда часто ездил с командой, и было заметно, что футболисты не видят в соперниках чего-то подавляющего. В этом заключалась заслуга Садырина. Если тренер испугался соперника, это сразу передаётся игрокам. А Садырин много матчей провёл за «Зенит» футболистом, был капитаном и вообще харизматичным игроком. И этот свой победный дух он передавал команде.

Но психология — это только четвёртый пункт в футболе. Три первых тоже должны быть на уровне: общая физическая подготовленность, работа с мячом и тактика. Если эти три аспекта у команды в порядке, тогда у них и рождается этот самый победный дух. Поэтому Зонин вбивал в голову футболистам: «Ребята, вы не хуже других. Вы можете». Садырин был такой же. Для него не существовало авторитетов.

Тот же Семак сам по себе очень закрытый, скрытный человек. Эпатажных, ярких заявлений я от него нигде и никогда не слышал. Но он всегда был капитаном команды, куда бы его ни брали! В ЦСКА ему, совсем молодому, сразу отдали повязку. Два года у Бердыева был капитаном команды. В 2008 году Хиддинк делает его капитаном в сборной. В одном из интервью сам Семак объяснил этот феномен: мол, это в большей степени говорит о том, что я дружен с ребятами. И сейчас, уже тренером, он умеет создавать внутри команды микроклимат — то, что мы называем химией. И вы видели, как «Зенит» был отмобилизован в матче с «Краснодаром». Значит, он их настроил.

При этом игроки должны быть тоже звёздные. Тот же Барриос до «Зенита» становился чемпионом Аргентины. Ракицкий был неоднократным чемпионом Украины. Проектируя команду под чемпионство, надо именно таких людей набирать, которые знают, что такое вкус победы. Если этого нет, проявляется так называемый комплекс провинциала. Пускай не звучит обидно, но такое понятие существует. Футболисты внутренне должны осознавать, что они могут.

Этой победной психологии, на мой взгляд, не хватает «Краснодару». В матче с «Зенитом» это проявилось», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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