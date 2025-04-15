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Геннадий Орлов назвал матч с «Краснодаром» лучшим для «Зенита» в сезоне

Геннадий Орлов назвал матч с «Краснодаром» лучшим для «Зенита» в сезоне
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Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о качестве игры петербургского «Зенита» в домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«У «Зенита» были очень яркие первые четыре тура, когда Вендел и Глушенков блистали и остальные были им под стать. Но матч с «Краснодаром» — пока лучший по качеству футбола для команды в сезоне. Тренеры наконец подогнали физическую форму игроков под общий знаменатель, сами футболисты собрались. Чем всегда берёт «Краснодар» — они здорово ведут борьбу за мяч. А вчера они в этом компоненте проиграли. Во втором тайме почти все силовые единоборства были за «Зенитом», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Благодаря крупной волевой победе над «Краснодаром» со счётом 4:1 «Зенит» сократил отставание от соперника по чемпионской гонке до двух очков, обеспечив себе приоритет по результатам личных встреч (0:2, 4:1) в случае равенства очков в итоговой турнирной таблице.

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