Хосеп Гвардиола разочаровался в человеческих качествах Кевина Де Брёйне — El Nacional

4 апреля бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне официально объявил о своём уходе из английского «Манчестер Сити» после завершения сезона-2024/2025. Как сообщает издание El Nacional, Кевином интересуются лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

По информации источника, 33-летний футболист готов перейти в один из этих клубов и это очень разочаровывает главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу, который, как и фанаты «Ман Сити», считают такое решение настоящей изменой. Сам игрок в недавнем интервью говорил, что не знает, продолжит ли выступать в Англии после ухода из «Ман Сити».

В сезоне-2024/2025 Кевин Де Брёйне провёл 33 матча на клубном уровне, отметившись пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 27 млн.

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