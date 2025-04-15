Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: «Краснодару» нужно было усиливаться, а взяли Смолова

Геннадий Орлов: «Краснодару» нужно было усиливаться, а взяли Смолова
Аудио-версия:
Комментарии

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о составах «Зенита» и его соперника по чемпионской гонке «Краснодара» после очной встречи в 24-м туре РПЛ (4:1 в пользу «Зенита»).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«В «Зените» собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у «Краснодара» футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно. Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» с 50 очками в 24 матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. После крупной домашней победы (4:1) сине-бело-голубые получили преимущество над чёрно-зелёными по результатам личных встреч (0:2, 4:1) в случае равенства очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: «Зенит» размотал «Краснодар». «Спартак» против логики. ПЛН #96

Материалы по теме
Источник: Фёдор Смолов продал инвентарь в CS 2 стоимостью более 5 млн рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android