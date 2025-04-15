Стало известно, почему Салах отказался от контракта на £ 500 млн и остался в «Ливерпуле»

По информации британского издания ВВС, у форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха действительно было выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму £ 500 млн.

Сообщается, что игрок решил продлить контракт с «Ливерпулем», потому что всё ещё хочет иметь «спортивный вызов в АПЛ и Лиге чемпионов».

Вдобавок к этому в «Ливерпуле» он всё равно останется самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой около £ 400 тыс. в неделю. Также Салах полностью не закрывает вариант с Саудовской Аравией после завершения нового двухлетнего договора с английской командой.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.

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