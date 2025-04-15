Эдуард Мор раскритиковал «Спартак» за поражение от махачкалинского «Динамо»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал качество игры красно-белых в домашнем матче 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Не пойди Медина бить пенальти, «Спартак» дожал бы, а затем все бы говорили, что это чемпионский характер. Давно я такой «Спартак» не видел. В первом тайме «Динамо» побеждало по игре. Почему? Нужно спросить у футболистов красно‑белых. У вас были реальные шансы на чемпионство, играете против команды, которая на выезде играет хуже, чем дома. В первом тайме «Спартака» не было на поле, вся игра шла у ворот Максименко. Центр поля даже переходили не всегда. Почему футболисты вышли с такой мотивацией — мне непонятно», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 апреля московский «Спартак» проиграл на своём поле со счётом 1:2 «Динамо» из Махачкалы. В концовке матча хавбек красно-белых Хесус Медина не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

По итогам 24-го тура РПЛ «Спартак» занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от петербургского «Зенита».

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