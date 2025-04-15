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«Спартак» не оставит камня на камне от «Урала». Эдуард Мор — о матче Кубка России

«Спартак» не оставит камня на камне от «Урала». Эдуард Мор — о матче Кубка России
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем домашнем матче красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в рамках первого этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь очевидный фаворит — «Спартак». Понимаю, что одна игра, помню встречу с «Тосно», но здесь красно‑белые должны быть заряжены после поражения от Махачкалы. «Уралу» скоро предстоят важные игры в Первой лиге. Они не могут не думать, как обойти «Торпедо». Думаю, что против «Спартака» будет применена ротация. «Спартак» не оставит камня на камне от «Урала», — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Матч Кубка России «Спартак» — «Урал» пройдёт 15 апреля на московской «Лукойл Арене» и начнётся в 20:30 мск. Победитель одноматчевого противостояния сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов с «Ростовом» или «Зенитом», проигравший покинет турнир.

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