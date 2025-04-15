Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России 15 апреля

Расписание матчей Кубка России 15 апреля
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, состоятся два матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 15 апреля (время — московское):

18:00. «Локомотив» – «Ахмат»;

20:30. «Спартак» – «Урал».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

Материалы по теме
Страдания «Спартака» с клубами из низших лиг. 8 примеров для «Урала» в Кубке России
Страдания «Спартака» с клубами из низших лиг. 8 примеров для «Урала» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android