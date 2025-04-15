Шаронов назвал самую стабильную команду РПЛ. Это не «Зенит»

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов назвал самую стабильную команду Российской Премьер-Лиги. Он выделил ПФК ЦСКА.

«Спартак» нестабилен в определённых фазах игры. Можно то же самое сказать про «Краснодар», то есть нет стабильности. Есть матчи, где они доминируют, есть — где они не выглядели цельно. У «Зенита» очень хорошие игроки, но такой стабильной игры я тоже не вижу. Поэтому — ЦСКА», — сказал Шаронов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков). ЦСКА занимает четвёртое место с 47 очками.