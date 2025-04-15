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Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился победой парижан со счётом 3:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» (1:1 — по сумме двух матчей, 1:4 пен.). «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» со счётом 6:1 по результатам двух встреч.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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