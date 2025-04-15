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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 15 апреля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся две встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 15 апреля (время — московское):

  • 22:00. «Астон Вилла» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
  • 22:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи 1/4 финала состоялись неделю назад. «Барселона» разгромила «Боруссию» со счётом 4:0, «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» со со счётом 3:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.

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