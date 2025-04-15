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Боруссия Дортмунд — Барселона: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию онлайн 15 апреля

«Боруссия» — «Барселона»: во сколько начало матча 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Спорт.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первый матч четвертьфинала завершился разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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