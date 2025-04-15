«Мне страшно за «Челси». Каррагер оценил шансы «синих» на попадание в Лигу чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о потере лондонским «Челси» очков в прошедшем матче 32-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (2:2), а также поделился мыслями о возможном попадании «синих» в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Это большой удар. Это не просто два очка, которые они потеряли, это один из тех матчей, на которые смотришь на бумаге и думаешь: «Это гарантированные три очка». Плюс у «Челси» остались очень тяжёлые матчи до конца сезона.

Я не вижу, что они попадут в Лигу чемпионов. Я не вижу этого. Я постоянно говорю о связи, но вы видите это на примере «Ньюкасла», его болельщиков и игроков.

Вы увидите это и в «Форест», у них всё ещё есть это, они всё ещё борются за то, чтобы их команда преодолела черту. Я не думаю, что мы видим это в «Челси» сейчас, я не думаю, что там есть реальная связь между менеджером и болельщиками… Мне страшно за «Челси» в плане попадания в Лигу чемпионов», — приводит слова Каррагера Chelsea News.