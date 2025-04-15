«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения форварда «Байера» — Бергер

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего леверкузенского «Байера» Патрика Шика, сообщает журналист Патрик Бергер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, первые контакты между сторонами были установлены, но пока переговоры не дошли до конкретики. Отмечается, что «Байер» потребует за Шика, чей контракт рассчитан до 2027 года, € 25-30 млн. АПЛ — предпочтительный вариант для Шика. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд на Ближний Восток пока не рассматривается.

В текущем сезоне 29-летний Патрик Шик провёл 40 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 27 млн.