Игорь Семшов назвал главного фаворита чемпионата Испании

Бывший российский футболист Игорь Семшов назвал «Барселону» главным фаворитом чемпионата Испании сезона-2024/2025.

«Атлетико»? Без шансов. Думаю, что и у «Реала» мало шансов стать чемпионом в этом сезоне. Мы видим, как последние игры они проводят. Думаю, что «Барселона» будет чемпионом — у них есть стабильность», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своём активе 70 очков. «Блауграна» опережает мадридский «Реал» на четыре балла. В следующем матче сине-гранатовые сыграют с дортмундской «Боруссией» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой каталонцев со счётом 4:0.