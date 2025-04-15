Альваро Мората отреагировал на обвинения по делу о ставках на спорт

Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората, права на которого принадлежат итальянскому «Милану», отреагировал на обвинения в свой адрес по делу о ставках на спорт на нелегальных платформах.

«Я видел информацию, которая обо мне появляется, и хочу пояснить, что единственное, чем я помог Фаджоли за эти годы, это тем, что давал ему советы по карьере как друг и человек с большим опытом, чем он… Я никогда ничего не знал о его ситуации. Я очень люблю Николо и надеюсь, что он вскоре сможет исправить все свои ошибки, но я не имею никакого отношения к его ситуации и прошу вас не распространять ложные новости или неправду. Я повторяю: я отрицаю всю появившуюся информацию, потому что она ложная. Спасибо», — написал Мората на своей странице в соцсетях.

В обновлённый список подозреваемых также попали Уэстон МакКенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Галатасарай») и ряд других футболистов. Отмечалось, что не все из них делали ставки на спорт на нелегальных платформах. Некоторые попали под следствие из-за игры в онлайн-покер и казино.