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Антонио Конте: «Наполи» сохраняет чемпионат Италии живым, вы должны благодарить нас

Антонио Конте: «Наполи» сохраняет чемпионат Италии живым, вы должны благодарить нас
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своей команды в матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Эмполи» (3:0). В составе неаполитанцев дубль оформил шотландец Скотт Мактоминей, ещё один мяч на счету бельгийца Ромелу Лукаку.

Италия — Серия А . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Мактоминей – 18'     2:0 Лукаку – 56'     3:0 Мактоминей – 61'    

«Лукаку и Мактоминей произвели впечатление, но эта победа — результат работы всех. Это успех команды, которая всегда отвечала на запросы и которая теперь начинает пожинать плоды своей приверженности. И я ожидаю, что с этого момента и до конца игроки с большим опытом и харизмой будут делать разницу и брать на себя ответственность. Ромелу, а также Скотт дали мне важные ответы. Мы делаем что-то прекрасное, возможно, неожиданное. И я говорю это с небольшой иронией, но вы должны благодарить нас, мы сохраняем чемпионат живым, иначе громкие заголовки уже бы закончились», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

После 32 матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.

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