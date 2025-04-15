Антонио Конте: «Наполи» сохраняет чемпионат Италии живым, вы должны благодарить нас

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе своей команды в матче 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Эмполи» (3:0). В составе неаполитанцев дубль оформил шотландец Скотт Мактоминей, ещё один мяч на счету бельгийца Ромелу Лукаку.

«Лукаку и Мактоминей произвели впечатление, но эта победа — результат работы всех. Это успех команды, которая всегда отвечала на запросы и которая теперь начинает пожинать плоды своей приверженности. И я ожидаю, что с этого момента и до конца игроки с большим опытом и харизмой будут делать разницу и брать на себя ответственность. Ромелу, а также Скотт дали мне важные ответы. Мы делаем что-то прекрасное, возможно, неожиданное. И я говорю это с небольшой иронией, но вы должны благодарить нас, мы сохраняем чемпионат живым, иначе громкие заголовки уже бы закончились», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

После 32 матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.