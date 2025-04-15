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«Челси» интересуется французским нападающим «Брайтона» — Бергер

«Челси» интересуется французским нападающим «Брайтона» — Бергер
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Лондонский «Челси» внимательно следит за развитием 22-летнего французского форварда «Брайтона» Жоржиньо Рюттера и добавил его в свой список на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Французский форвард, который прошёл через молодёжные команды «Ренна», в 2023 году стал рекордным приобретением английского «Лидса». В августе 2024 года нападающий перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион».

В нынешнем сезоне Рюттер принял участие в 34 матчах «Брайтона» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение игрока с «чайками» рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 32 млн.

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