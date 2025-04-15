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Джейми Каррагер объяснил, как изменилась игра Мохамеда Салаха в этом сезоне

Джейми Каррагер объяснил, как изменилась игра Мохамеда Салаха в этом сезоне
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, как изменилась игра нападающего «красных» Мохамеда Салаха в этом сезоне.

«Салах всегда был топ-бомбардиром, но теперь он ещё и король голевых передач. Думаю, в дальнейшем мы не раз будем наблюдать за тем, как Мохамед принимает мяч на краю штрафной и ассистирует партнёрам. В нынешнем сезоне Салах нередко делал это, и я полагаю, что в дальнейшем от этого он не отойдёт», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» Салах сделал ассист на вингера Луиса Диаса. Эта передача стала 45-м результативным действием египтянина в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В указанном турнире египтянин забил 27 голов и сделал 18 результативных передач.

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