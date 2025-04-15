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Игрок «Динамо» Мх Кирш: уровень РПЛ и Первой лиги в последнее время выровнялся

Игрок «Динамо» Мх Кирш: уровень РПЛ и Первой лиги в последнее время выровнялся
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Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш сравнил уровень Российской Премьер-Лиги и Мелбет Первой лиги.

«Уровень Первой лиги вырос за счёт того, что туда упали достаточно сильные команды: «Сочи», «Урал», «Балтика». Торпедо хорошо борется. Стоит сказать, что в последнее время уровень лиг немного сравнялся, и сейчас вторая восьмёрка РПЛ очень похожа по уровню на первые пять команд Первой лиги», — сказал Кирш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

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