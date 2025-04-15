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Рафаэль Бенитес: Мохамед Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Рафаэль Бенитес: Мохамед Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о нападающем «красных» Мохамеде Салахе. На прошлой неделе египтянин продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2027 года.

«Когда игрок заботится о себе и продолжает выступать на таком уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Почему бы и нет?» — приводит слова Бенитеса Marca.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» Салах сделал ассист на вингера Луиса Диаса. Эта передача стала 45-м результативным действием египтянина в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В указанном турнире египтянин забил 27 голов и сделал 18 результативных передач.

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