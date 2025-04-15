Игрок «Динамо» Мх Пальцев: буду доволен любым местом в РПЛ вне зоны вылета и стыков

Футболист махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил на вопрос, каким результатом в Российской Премьер-Лиге будет доволен по итогам сезона-2024/2025.

— Каким местом в РПЛ ты будешь доволен?

— Любым местом вне зоны вылета и стыков (улыбается), — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 19 апреля, начало — в 12:00 по московскому времени.