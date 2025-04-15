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«Нет чемпионского характера». Владислав Радимов — о «Краснодаре»

«Нет чемпионского характера». Владислав Радимов — о «Краснодаре»
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам центрального матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Я перед игрой в первый раз думал, что действительно «Краснодар» уверен в себе и фаворит. Но ничего не изменилось у «Краснодара». Мне кажется, что после гола, который забил Кривцов, они прямо сами себя испугались. Может всё произойти, может, они и станут чемпионами, в чём я сильно теперь сомневаюсь, потому что психологически с прошлого года, во-первых, как я сказал, ничего не изменилось, во-вторых, чемпионского характера нет точно. Это самое главное бросилось в глаза», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 13 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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