«Нет чемпионского характера». Владислав Радимов — о «Краснодаре»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам центрального матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (4:1).

«Я перед игрой в первый раз думал, что действительно «Краснодар» уверен в себе и фаворит. Но ничего не изменилось у «Краснодара». Мне кажется, что после гола, который забил Кривцов, они прямо сами себя испугались. Может всё произойти, может, они и станут чемпионами, в чём я сильно теперь сомневаюсь, потому что психологически с прошлого года, во-первых, как я сказал, ничего не изменилось, во-вторых, чемпионского характера нет точно. Это самое главное бросилось в глаза», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 13 апреля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.